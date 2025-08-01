لصياغة استراتيجية شاملة.. القومي للإعاقة يشكل لجنة فنية لمراجعة المسودة الأولية

تابعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مناقشة المسودة الأولية من الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

المراجعة الدقيقة لبنود الاستراتيجية

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المراجعة الدقيقة لبنود الاستراتيجية، التي تم إعدادها من قبل العديد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن على مدار عدة أشهر، للوصول إلى بنود تتفق مع الوضع الراهن، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في رسم ملامح مستقبلهم من منظور متقدم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، ويراعي تطبيق أفضل المعايير الدولية المنصوص عليها في بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أوضحت "كريم" أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة شهدت الاستماع لأراء عدد كبير من الخبراء في كافة المجالات، وممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، وكذلك عدد من ممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى الاطلاع على الكثير من التجارب الدولية للاستفادة منها في هذه الاستراتيجية، لافته أنها وجهت بتشكيل لجنة فنية من متخصصي وخبراء المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة لابداء الرأى في المسودة الأولية للاستراتيجية، لاطلاقها في أقرب وقت.