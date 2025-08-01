قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
عبد العاطي: الشراكة مع واشنطن ركيزة للاستقرار وموقف مصر ثابت من فلسطين والسودان وسوريا
عبد العاطي يبحث مع السيناتور هولن جهود وقف النار في غزة ويؤكد دعم مصر لحل الدولتين ورفض التهجير
نواف سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش
بدء صرف مقررات التموين لشهر أغسطس 2025
الأرصاد الجوية تعلن أخبارا سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025
تقرير: أرقام الطلب على السفر الجوي تتراجع في المنطقة
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد
نعمة المياه.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقرير: أرقام الطلب على السفر الجوي تتراجع في المنطقة

رحلات السفر الجوي
رحلات السفر الجوي
نورهان خفاجي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات الطلب العالمي على المسافرين لشهر يونيو 2025، والتي أظهرت ارتفاع في إجمالي الطلب على حركة السفر الدولي بنسبة حوالي 2.6% بالمقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2024.

أوضحت الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره، أن إجمالي الطلب، سجل ارتفاع مُقاسًا بعدد الركاب لكل كيلومتر (RPK)، بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر يونيو 2024. كما ارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 3.4% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة في يونيو 84.5% (-0.6 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2024).

كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 3.2% مقارنةً بشهر يونيو 2024. وارتفعت السعة بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 84.4% (-0.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2024).

بحسب تقرير إياتا، ارتفع الطلب المحلي بنسبة 1.6% مقارنةً بشهر يونيو 2024. وارتفعت السعة بنسبة 2.1% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 84.7% (-0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2024).

في يونيو، نما الطلب على السفر الجوي بنسبة 2.6%، اعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، هذه النسبة بأنها وتيرة أبطأ مما شهدناه في الأشهر السابقة، وتعكس الاضطرابات الناجمة عن الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط. 

وأشار إلى أنه مع تأخر نمو الطلب عن توسع السعة بنسبة 3.4%، انخفضت عوامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك، عند 84.5% عالميًا، لا تزال عوامل الحمولة قوية جدًا. ومع نمو متواضع في السعة بنسبة 1.8% في جداول رحلات أغسطس، من غير المرجح أن تبتعد عوامل الحمولة خلال صيف الشمال عن أعلى مستوياتها التاريخية الأخيرة، وفقًا لتصريح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

بحسب تقرير إياتا، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت انخفاضًا في الطلب بنسبة 0.4% على أساس سنوي، حيث ارتفعت السعة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.7% (-1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2024).

وأثرت النزاعات العسكرية بشكل خاص على حركة المسافرين على الخطوط المتجهة إلى أمريكا الشمالية (-7.0% على أساس سنوي) وأوروبا (-4.4% على أساس سنوي).

بينما شهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 87.4% (-0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2024).

IATA حركة السفر شركات الطيران الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان

وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

بكسب 120 ألف جنيه.. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

بكسب 120 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

الأرصاد

بعد الموجة الحارقة.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة في هذه الكليات.. بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ام مكة

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

ترشيحاتنا

ريال مدريد

طلبك مرفوض.. الليجا تصدم ريال مدريد بشأن مباراته مع أوساسونا

محمد فضل

غدر بالتاريخ اللي صنعه.. لاعب الأهلي السابق يهاجم محمد فضل

مباريات

أبرز مباريات اليوم الجمعة 1-8-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

اتخلص من تساقط الشعر بـ 10 طرق طبيعية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فستان البحر .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

كايلا تخطف الأنظار في أول ظهور فني لها مع والدتها دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد