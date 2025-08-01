أسامة ربيع: قناة السويس خسرت 55% من عدد السفن المارة لتلك الأسباب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة بدأت التحدي أمام الأزمات العالمية التي يمر بها العالم أجمع منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن، لافتا إلى تداعيات الحرب في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي أثرت على عبور السفن من البحر الأحمر ثم قناة السويس وتحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» أنه خلال العامان الماضيين خسرت القناة نحو 55% من عدد السفن التي تعبر القناة خلال العام، و 66% من العائد بالدولار، مما يعتبر خسارة كبيرة للهيئة.

الوقوف في المواقف الصعبة

وأكد «ربيع» أنه خلال عامان عانت الهيئة وما زالت تعاني، ولكن احتفال القناة يبين قدرتها على الوقوف في المواقف الصعبة، ورغم المعاناة والخسارة لم يتم الاستسلام، بل تم الدفع بالعمل وإحداث تطوير وتجديد للأسطول البحري للقناة وافتتاح مشروعات أخرى.