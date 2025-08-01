قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين في الشهادات التعليمية والمتفوقين رياضيا

تكريم محافظ جنوب سيناء لاوائل الشهادات
تكريم محافظ جنوب سيناء لاوائل الشهادات
ايمن محمد

كرم الدكتور خالد مبارك، محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، 107 طالب وطالبة من أوائل الشهادات العامة من التعليم العام والتعليم الأزهري "إعدادي، ثانوي عام وفني، ثانوي أزهري"، والموهوبين في الشباب والرياضة، وعدد من المديرين، بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، بمنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية، تكريمًا لحرصهم على التفوق والتميز.

وشهد احتفالية التكريم  الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور علي بدير، مدير المنطقة الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من أولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات كتقليد سنوي تحرص عليه لمحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه يسعى لجلب العديد من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة وحكومية.

وقال المحافظ، إن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق في حياتهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، وتعمل على تطويره بشكل مستمر، بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على المنافسة في سوق العمل، إضافة إلى حرصها على رعاية النابغين والمبتكرين من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العصر.

ووجه المحافظ  الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم خلال هذه لمرحلة الفاصلة بالتعليم، وللمعلمين الذين بذلوا جهدًا عظيمًا لتوصيل رسالتهم بكل أمانة وإخلاص، مؤكدًا أن تفوق أبناء المحافظة بهذا العدد يعد ترجمة للجهد المبذول من قِبل مديرية التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية.

من جانبه، قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التكريم يتضمن 52 طالب وطالبة  من أوائل الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة وعددهم 10 طلاب، وأوائل الدبلومات الفنية المختلفة وعددهم 11 طالب وطالبة، وأوائل الثانوية العامة وعددهم 31 طالب وطالبة للشعب الثلاثة.

وقال الدكتور أحمد بدير، مدير عام المنطقة الأزهرية، إن إجمالي عدد المكرمين بالأزهر بلغ  26 طالب وطالبة،; بواقع 13طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، و 13 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية، بواقع 5 علمي، و 5 أدبي، و 2 فتاتين كفيف، وفتاة واحدة دمج.

وفي مجال الشباب والرياضة، قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تكريم 26 من المتفوقين في كافة الأنشطة والمسابقات  والمبادرات الرياضية، بينهم فريق المسرح، وأبطال الجمهورية في رياضة التريثلون، وأبطال البطولة الدولية للكايت سيرف، والحاصل على المركز الثالث في الإنشاد الديني بمسابقة "موهبتي" على مستوي الجمهورية، والحاصلين على المركز الأول والعاشر على مستوى الجمهورية في المسابقة المجتمعية لأبناء الصعيد والمحافظات الحدودية.

جنوب سيناء تكريم اوائل الطلاب شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن صفقة أجنبية جديدة

مباريات

أبرز مباريات اليوم السبت 2-8-2025 والقنوات الناقلة

علي معلول

الصفاقسي يروج لـ انضمام علي معلول.. وجمهور الأهلي: يا هناكم يا سعدكم

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد