محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين في الشهادات التعليمية والمتفوقين رياضيا

كرم الدكتور خالد مبارك، محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، 107 طالب وطالبة من أوائل الشهادات العامة من التعليم العام والتعليم الأزهري "إعدادي، ثانوي عام وفني، ثانوي أزهري"، والموهوبين في الشباب والرياضة، وعدد من المديرين، بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، بمنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية، تكريمًا لحرصهم على التفوق والتميز.

وشهد احتفالية التكريم الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور علي بدير، مدير المنطقة الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من أولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات كتقليد سنوي تحرص عليه لمحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه يسعى لجلب العديد من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة وحكومية.

وقال المحافظ، إن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق في حياتهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، وتعمل على تطويره بشكل مستمر، بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على المنافسة في سوق العمل، إضافة إلى حرصها على رعاية النابغين والمبتكرين من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العصر.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم خلال هذه لمرحلة الفاصلة بالتعليم، وللمعلمين الذين بذلوا جهدًا عظيمًا لتوصيل رسالتهم بكل أمانة وإخلاص، مؤكدًا أن تفوق أبناء المحافظة بهذا العدد يعد ترجمة للجهد المبذول من قِبل مديرية التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية.

من جانبه، قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التكريم يتضمن 52 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة وعددهم 10 طلاب، وأوائل الدبلومات الفنية المختلفة وعددهم 11 طالب وطالبة، وأوائل الثانوية العامة وعددهم 31 طالب وطالبة للشعب الثلاثة.

وقال الدكتور أحمد بدير، مدير عام المنطقة الأزهرية، إن إجمالي عدد المكرمين بالأزهر بلغ 26 طالب وطالبة،; بواقع 13طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، و 13 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية، بواقع 5 علمي، و 5 أدبي، و 2 فتاتين كفيف، وفتاة واحدة دمج.

وفي مجال الشباب والرياضة، قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تكريم 26 من المتفوقين في كافة الأنشطة والمسابقات والمبادرات الرياضية، بينهم فريق المسرح، وأبطال الجمهورية في رياضة التريثلون، وأبطال البطولة الدولية للكايت سيرف، والحاصل على المركز الثالث في الإنشاد الديني بمسابقة "موهبتي" على مستوي الجمهورية، والحاصلين على المركز الأول والعاشر على مستوى الجمهورية في المسابقة المجتمعية لأبناء الصعيد والمحافظات الحدودية.