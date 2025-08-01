غرفة عمليات التنسيقية تستمر في متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025 (الفصل التشريعي الثاني).

وتابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق العملية الانتخابية للمصريين في الخارج والتي بدأت من سفارة مصر في نيوزيلندا، وتابعت فتح لجان الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين في العديد من الدول.

وتستمر غرفة العمليات في متابعة سير العملية الانتخابية في تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت حتى غلق اللجان الانتخابية، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.