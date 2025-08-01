عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال على الفلسطينيين بمختلف أنحاء غزة.

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها سترسل 4 رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

وفي وقت لاحق ؛ صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن فرنسا و14 دولة غربية أخرى دعت دول العالم للتحرك للاعتراف بدولة فلسطين.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على حسابه في موقع إكس عقب مؤتمرٍ يهدف إلى إحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين: "في نيويورك، وبالتعاون مع 14 دولة أخرى، تُصدر فرنسا نداءً جماعيًا: نُعرب عن رغبتنا في الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الدول التي لم تفعل ذلك بعد الانضمام إلينا".

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

وقال ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستجرام، "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".

كما ذكر مصدر، أنّ كندا تدرس إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.



