قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء هولندا يثمن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام رجال شرطة معرض سيارات بالشرقية
الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
توريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من إنتاج النصر للسيارات لـ الإسكندرية
هيدرو وحشيش.. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بـ310 مليون جنيه
تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج "باب أمل"
الرئاسة الأوكرانية: ناقشنا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستجدات الصراع مع روسيا
السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاق الشراكة مع دولة الاحتلال
بث مباشر.. خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
حبشي: غرفة عمليات مركزية بمقر "الخارجية" لمتابعة سير انتخابات "الشيوخ" بالخارج لحظة بلحظة
ضربة موجعة لأعضاء اتحاد المهن الطبية بشأن زيادة المعاشات |تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية
الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 147 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 25 – 31 يوليو 2025)*.  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 25 يوليو*
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالبدء فى تنفيذ مشروع تطوير متكامل لشارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، في القطاع الممتد من شارع الأهرام وحتى شارع بغداد، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق ذات الطابق التاريخي والارتقاء بالبيئة الحضرية والحفاظ على الهوية البصرية وإعادة الشكل الحضارى والجمالى لتلك المناطق بمختلف المحافظات .

*الأحد 27 يوليو*
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات " حياة كريمة " وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعار السلع والتوسع في إقامة المنافذ وأسواق اليوم الواحد إضافة الى الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية على أرض المحافظة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.

*الإثنين 28 يوليو*
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

*الثلاثاء 29 يوليو*: 
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، لاستعراض الموقف الراهن للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية .

*الأربعاء 30 يوليو*: 
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الثاني والخمسون لمجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة ، حيث تم استعراض وبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

*الخميس 31 يوليو*:

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، ومحافظ مطروح المركز التكنولوجي لمدينة الحمام لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص لمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد من الملفات الحيوية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية زيارتها لمدينة الحمام ، يرافقها محافظ مطروح بتفقد أعمال توسعة وتطوير  المدخل الغربي لمدينة الحمام، ووجهت بسرعة الانتهاء من الطريق الذي يخدم أبناء مدينة الحمام ضمن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية .

التنمية المحلية منال عوض الحصاد الأسبوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان

وفاة ومصابون في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة في هذه الكليات.. بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات أرشيفية

تنسيق المرحلة الثانية للكليات الحكومية 2025 .. الموعد المنتظر

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ام مكة

خافت تتورط.. القصة الكاملة لمشاجرة أم مكة وعلا شوشة في مدينة الإنتاج الإعلامي

عدادات الكهرباء

رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة المرتقب

ترشيحاتنا

قراءة القرآن يوم الجمعة

كيف كان يقضي النبي يوم الجمعة؟.. الطريقة كما وردت في كتب السنة

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وراحة البال

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وراحة البال.. يا مجيب دعوة المضطرين

علي جمعة

علي جمعة: حسبنا الله ونعم الوكيل ذكر يهز الكون ويكفي العبد ويطمئن قلبه

بالصور

إطلالة أنيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

اتخلص من تساقط الشعر بـ 10 طرق طبيعية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد