راحت الكلية ومرجعتش.. الأمن يعيد طالبة منشأة ناصر المتغيبة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة فتاة لأهليتها.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بغياب نجلته (طالبة) ، عقب خروجها من مسكنهما بدائرة القسم ، للتوجه للكلية خاصتها ، وعدم عودتها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة والعثور عليها ، وقررت بتركها مسكنهما بمحض إرادتها بسبب خلافات عائلية مع أهليتها ، تم إستدعاء المُبلغ وتسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنساني.





