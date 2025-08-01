المنوفية.. تحصين 267 ألف و409 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم تحصين 267 ألف و 409 رؤوس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2025 بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 12 يوليو الجاري ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري، أن هناك متابعات مستمرة ومرور ميداني لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية .

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها.