يوم في حب مصر..53 عملية جراحية ناجحة بمستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية

نجحت مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية في إجراء 53 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات، ضمن فعاليات اليوم الطبي المجاني (يوم في حب مصر).

يأتي ذلك في إطار المشاركة الفاعلة في مبادرة "بداية" للتنمية البشرية والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وشهد اليوم الطبي بقيادة مدير المستشفي الدكتور محمد عبدالمنعم موسي مشاركة متميزة من الفرق الطبية المتخصصة، والتي بذلت جهدًا كبيرًا لإنجاز هذا العمل الوطني والإنساني.

وتم إجراء العمليات على النحو التالي: 25 عملية في الجراحة العامة بقيادة الدكتور أحمد زويد، وبمشاركة نخبة من الأطباء المتميزين: الدكتور أحمد الجارحي، الدكتور احمد الشيخ، الدكتور أحمد فوزي، الدكتور آدم المشد.

كما تم إجراء 10 عمليات في النساء والتوليد ، 10 عمليات في الأنف والأذن، 4 عمليات أسنان، 2 عملية رمد ، 2 عملية عظام.