تدخل جراحي دقيق ينقذ حياة مريض بمستشفى أشمون العام

نجح فريق طبي بمستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة مريض في حالة حرجة إثر تعرضه لصدمة دموية حادة نتيجة طعنة نافذة بالبطن أدت إلى نزيف داخلي شديد.

وكان المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ في الساعة الثالثة فجرًا، حيث تم التعامل الفوري معه من قبل الطاقم الطبي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية بشكل عاجل، مع حجز نحو 1000 سم من الدم لتعويض النزيف.

وبعد التقييم السريري والإشعاعي، تقرر دخول المريض فورًا إلى غرفة العمليات، حيث تبين أثناء الجراحة وجود: قطع كامل بالطحال، تهتك شديد بمساريقا الأمعاء.

وتم على الفور استئصال الطحال وترميم المساريقا بنجاح، وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وبعد المتابعة الطبية الدقيقة بقسم الرعاية تم خروجه بسلامة الله .

قاد الفريق الجراحي: الدكتور علاء عبد ربه – رئيس قسم الجراحة، الدكتور عبد الله رأفت – مقيم جراحة، تحت إشراف: الدكتور إبراهيم ناصر – مدير مستشفى أشمون العام.