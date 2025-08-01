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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر في الدوحة: انتخابات الشيوخ تشهد أجواءً وطنية احتفالية

السفير عمرو الشربيني
السفير عمرو الشربيني
أ ش أ

أكد سفير مصر لدى دولة قطر السفير عمرو الشربيني، أن عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي انطلقت في التاسعة صباحًا بمقر البعثة الدبلوماسية بالدوحة، تجري في أجواء وطنية احتفالية تسودها روح المسؤولية، وتعكس مشاعر المحبة والانتماء العميق من المصريين في قطر تجاه وطنهم الأم.

وأوضح السفير الشربيني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الجمعة، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام، وتعبر عن نموذج ديمقراطي راقٍ يُجسد تنامي الوعي الوطني لدى أبناء الجالية، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم بالمجالس النيابية، بما يسهم في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة وترسيخ أسس ودعائم الديمقراطية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدمج المصريين بالخارج ضمن منظومة التنمية الوطنية الشاملة، مشددًا على أن مشاركتهم السياسية في الاستحقاقات الانتخابية تمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح هذا النهج، ودعماً ملموسًا للسياسات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة وتعزيز الروابط مع الوطن الأم.

وأكد السفير الشربيني التزام السفارة الكامل بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مع تطبيق جميع القوانين والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتنسيق المستمر معها لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين بالخارج، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

انتخابات الشيوخ قطر مصر

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