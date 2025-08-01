3 دوائر انتخابية.. المصريين بإثيوبيا يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

قال السفير محمد جاد إن اللجنة الانتخابية في إثيوبيا ومقرها أديس أبابا تستقبل المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد على أن الانتخابات تسير بشكل جيد، وبدأت اللجنة في فتح أبوابها في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، لافتا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد أي معوقات حتى الآن.

وأشار إلى أنه حضر الناخبين لعدد 3 دوائر انتخابية منذ الساعات الأولى من اليوم وحتى الآن، لافتا إلى أن العملية الانتخابية مستمرة حتى التاسعة مساءا.

مقار الاقتراع المخصصة

من جانبه؛ أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة وانتظام داخل مقار الاقتراع المخصصة للجالية المصرية، وذلك منذ فتح اللجان صباح اليوم.

وأوضح السفير، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز» أن السفارة المصرية في باريس، وكذلك القنصلية، بادرت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم إجراءات التصويت، بنشر كافة التعليمات والبيانات الخاصة بالانتخابات على الصفحات الرسمية، لضمان وصول المعلومة للمواطنين بسهولة.