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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس نوتنجهام يعود إلى ريفولوشن الأمريكي على سبيل الإعارة

نوتنجهام
نوتنجهام
القسم الرياضي

يعود حارس مرمى المنتخب الأمريكي مات تيرنر إلى فريق نيو إنجلاند ريفولوشن على سبيل الإعارة من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي انضم له بشكل نهائي من نوتنجهام فورست.


وحافظ تيرنر، أفضل حارس مرمى في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2021، على نظافة شباكه في 22 مباراة من أصل 102 مباراة شارك فيها أساسيًا مع ريفولوشن بين عامي 2018 و2022.

 كما اختير ضمن نجوم الدوري الأمريكي، ودخل التشكيلة المثالية لعام 2021.


قال تيرنر: "إنه لشرف لي أن أعود إلى النادي الذي انطلقت منه مسيرتي. النادي الذي ساعدني على اكتشاف ذاتي كلاعب محترف، النادي الذي لطالما شعرت فيه وكأنني في بيتي الثاني".


وأضاف: "إن فرصة اللعب أمام جماهير ريفولوشن مرة أخرى شعور لا يُقدر بثمن، وهو شعور لم أعتبره يومًا أمرًا مفروغًا منه. لقد شعرتُ أنا وعائلتي بدعمهم المتواصل طوال السنوات الثلاث الماضية، وأتطلع بشوق لارتداء شعار ريفولوشن مجددًا في ملعب جيليت.


تستمر فترة الإعارة من ليون حتى 30 يونيو 2026، وتتضمن خيار الشراء.


سيشغل تيرنر، البالغ من العمر 31 عامًا، مكانًا محددًا في قائمة ريفولوشن لما تبقى من موسم 2025، ثم سيصبح لاعبًا مؤهلًا للحصول على تمويل مخصص (TAM) في عام 2026.

قال المدير الرياضي كيرت أونالفو: “عندما أتيحت لنا فرصة إعادة مات تيرنر إلى ريفولوشن، سررنا بالتحرك سريعًا للترحيب بأحد أكثر اللاعبين موهبةً على الإطلاق في تاريخ النادي، ستعزز موهبة مات وقيادته فريقنا الآن وفي المستقبل، نتطلع إلى عودة مات وعائلته إلى نيو إنجلاند”.

غادر تيرنر نيو إنجلاند في فبراير 2022 للانضمام إلى نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 6 ملايين دولار أمريكي. 

وانتقل إلى نوتنغهام فورست في عام 2023، ثم أُعير إلى كريستال بالاس في عام 2024. انضم إلى ليون هذا الصيف استعدادًا لموسم 2025-2026.


شارك تيرنر في 52 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لاعبًا أساسيًا في كأس العالم 2022 في قطر، وفاز بألقاب الكأس الذهبية للكونكاكاف في عام 2021، ودوري الأمم الكونكاكاف في موسمي 2022-2023 و2023-2024.


يُعد ألياش إيفاتشيتش، السلوفيني البالغ من العمر 31 عامًا، الحارس الأساسي لنيو إنجلاند هذا الموسم، حيث حافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات من أصل 24 مباراة. 

يحتل فريق ريفولوشن (6 انتصارات و11 خسارة و7 هزائم، 25 نقطة) حاليًا المركز الحادي عشر في المؤتمر الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بفارق 10 نقاط عن صورة التصفيات المؤهلة.

مات تيرنر نيو إنجلاند ريفولوشن أولمبيك ليون

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