8 ميداليات لمصر في منافسات الفردي بالبطولة الأفريقية للبوتشيا 2025

اختتمت فعاليات منافسات الفردي بالبطولة الأفريقية للبوتشيا - مصر 2025 المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها مصر حاليا على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وواصل منتخب مصر تألقه خلال البطولة، محققًا حصيلة مشرفة بلغت 8 ميداليات في منافسات الفردي، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات، في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر القارية في الرياضات البارالمبية، ويؤهل أبطالها لمنافسة كبار العالم في كوريا 2026.

فاز بالميداليات الذهبية كلا من: رحمة هشام – فئة BC3، وهناء علام – فئة BC4، وسمير عبد المعز – فئة BC3، وتسنيم جودة – فئة BC1.

بينما توج بالميداليات الفضية مهند فوزي – فئة BC2، ومصطفى أبو سعدة – فئة BC4، وعبد الرحمن سعد – فئة BC3، ورحمة مصطفى – فئة BC3.

وثمّن الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا الأداء البطولي للاعبين، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة جهد كبير واستعدادات مكثفة، وهو ما يعكس تطور اللعبة في مصر، واستمرارها في حصد الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

كما أشادت الوفود المشاركة بالتنظيم الاحترافي للبطولة من حيث الاستضافة والتجهيزات والتحكيم، مؤكدين أن مصر برهنت من جديد على ريادتها في تنظيم البطولات البارالمبية الكبرى.