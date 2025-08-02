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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: زيارة ويتكوف لمراكز توزيع المساعدات مسرحية لتجميل صورة الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وصفت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة بأنها "مسرحية معدة مسبقا تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الحركة في بيان صحفي إن الهدف الحقيقي من زيارة ويتكوف هو منح الاحتلال غطاء سياسيا لمواصلة سياسة التجويع الممنهج، وشرعنة عمليات قتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، معتبرة أن الزيارة تأتي في وقت يسقط فيه يوميا المزيد من الضحايا جراء الحصار والعدوان.

وأضافت الحركة أن "تصريحات ويتكوف المضللة، ومحاولاته تصوير عمليات توزيع المساعدات على أنها إنسانية وسلمية، تكذبها الأرقام المروعة التي تؤكد استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني نتيجة الجوع وانهيار الوضع الإنساني في القطاع".

واتهمت حماس الإدارة الأمريكية بأنها شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة على مرأى ومسمع من العالم"، داعية واشنطن إلى تحمل مسئولياتها الأخلاقية والسياسية عبر رفع الغطاء عن جريمة العصر، والدفع الجاد نحو اتفاق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان".

وتشهد غزة أوضاعا إنسانية كارثية منذ أشهر، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار الحصار، ما فاقم من أزمة الغذاء والرعاية الصحية في القطاع المكتظ بالسكان.

ستيف ويتكوف حماس مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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