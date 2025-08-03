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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 3-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أقل جرام ذهب؛ ثباتا مع أول تداولات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 في معظم محلات الصاغة المصرية.

سعر اقل جرام ذهب

جاء أقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3050 جنيه للبيع و 3066 جنيه للشراء

خلعت زوجها بعد 3 شهور جواز.. قصة حب في محكمة الاسرة بسبب الذهب

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم بمختلف المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب في مصر استقرارا بمختلف الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة دون تغيير .

أسعار الذهب

الذهب يتحرك

مع إغلاق تداولات أمس السبت؛ جدد سعر جرام الذهب صعوده  بمختلف الأعيرة الذهبية، ليصعد بقيمة  75 جنيها في الجرام الواحد

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تحركات الذهب

واستمر تصاعد العيار الذهبي بمختلف محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية بمقدار اقترب من 130 جنيه في المتوسط بعد أن فقد ما يقارب من 100 جنيه علي مدار الأسبوع الماضي

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

متوسط سعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 4575 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5228 جنيه للبيع و 5257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 18 اليوم 

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو  3921 جنيه للبيع و 3942 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3050 جنيه للبيع و 3066 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3363 دولار للبيع و 3637 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميا

استطاع الذهب العالمي أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، وذلك على الرغم من الضغوط السلبية الواقعة عليه بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث حصل الذهب على دعم كبير بسبب تراجع بيانات الوظائف الأمريكية.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3363 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3329 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3362 دولارا للأونصة.

يوم أمس ارتفع الذهب العالمي بنسبة 2.2%، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 2 يونيو الماضي، ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ساهمت هذه البيانات الضعيفة عن سوق العمل في زيادة التوقعات أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقد عمل هذا على محو الانطباع الذي تكون لدى الأسواق بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، والذي لم يشهد إشارة واضحة من رئيس البنك بالتوجه إلى خفض الفائدة.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

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