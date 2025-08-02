قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ
رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج
البلوجر مداهم يقر ويعترف: حشيشي وأفيوني وفيديوهاتي تجارة لكسب فلوس
تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما
أول ظهور لـ هدير عبدالرزاق بعد خروجها من السجن في المحكمة الاقتصادية
سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"
إصابة 8 في تصادم سيارتين على محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين
الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات
هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيض القبول.. مد فترة التقديم بمدرسة مياه الشرب بقنا لـ 5 أغسطس

بيان مياه قنا
بيان مياه قنا
يوسف رجب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، عن مد فترة قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج " للعام الدراسي 2025- 2026 بحد أدني للمجموع 273 درجة، إلى يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأن فتح التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج" تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لحملة الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام من محافظات " قنا - الأقصر - سوهاج - اسيوط" بحد أدنى للمجموع 273 درجة، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتقدم للالتحاق بالفصول، بناءا على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف بيان شركة مياه قنا، بأن الأعداد المقرر قبولها بالدفعة الاستثنائية لهذا العام 100 طالب، موزعة كالتالى" 10 طلاب مركز فرشوط، 8 طلاب مركز أبوتشت، 8 طلاب مركز نجع حمادي، 10 طلاب مركز دشنا، 7 طلاب مركز الوقف، 15 طالب مركز قنا، 5 طلاب مركز قفط، 10 طلاب مركز قوص، 5 طلاب مركز نقادة، 9 طلاب محافظة سوهاج، 9 طلاب محافظة الأقصر، 2 طالب محافظة أسيوط".

وأضاف بيان شركة مياه قنا، إلى أن تقديم الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية في موعد غايته 5 أغسطس ٢٠٢٥ مع التزام ولي أمر الطالب باستيفاء اوراق التقديم ودفع الرسوم المقررة طبقا لبرتوكول التعاون الموقع بين الشركة ووزارة التربية والتعليم .

كما يتم التقدم بشكل ورقي بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية يستوجب علي الطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مدرسة المياه بقنا التقدم بشكل الكتروني من خلال الرابط التالي : https://dualedu.moe.gov.eg

وأوضح بيان مياه قنا، بأن التقدم علي الموقع الالكتروني خطوة أساسية من خطوات التقدم للإعلان، ولا يتم قبول الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية إلا بعد التقدم علي الموقع الالكتروني، كما لا يعتبر التقدم علي الموقع الالكتروني تقديما صحيحا دون استيفاء تسليم الأوراق المطلوبة بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية.

قنا مدرسة مياه الشرب بقنا شركة مياه قنا الصرف الصحي الشهادة الإعدادية فصول مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

الرئيس الاوكراني

زيلنيسكي يقيل اثنين من كبار المسؤولين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار

ترامب والقاضية بيرو

ترامب يعين مقدمة برامج تليفزيونية في منصب قضائي رفيع.. تفاصيل

ارشيفي

سوريا.. هجوم بقذائف الهاون على ريف السويداء

بالصور

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد