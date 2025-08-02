تخفيض القبول.. مد فترة التقديم بمدرسة مياه الشرب بقنا لـ 5 أغسطس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، عن مد فترة قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج " للعام الدراسي 2025- 2026 بحد أدني للمجموع 273 درجة، إلى يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأن فتح التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج" تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لحملة الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام من محافظات " قنا - الأقصر - سوهاج - اسيوط" بحد أدنى للمجموع 273 درجة، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتقدم للالتحاق بالفصول، بناءا على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف بيان شركة مياه قنا، بأن الأعداد المقرر قبولها بالدفعة الاستثنائية لهذا العام 100 طالب، موزعة كالتالى" 10 طلاب مركز فرشوط، 8 طلاب مركز أبوتشت، 8 طلاب مركز نجع حمادي، 10 طلاب مركز دشنا، 7 طلاب مركز الوقف، 15 طالب مركز قنا، 5 طلاب مركز قفط، 10 طلاب مركز قوص، 5 طلاب مركز نقادة، 9 طلاب محافظة سوهاج، 9 طلاب محافظة الأقصر، 2 طالب محافظة أسيوط".

وأضاف بيان شركة مياه قنا، إلى أن تقديم الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية في موعد غايته 5 أغسطس ٢٠٢٥ مع التزام ولي أمر الطالب باستيفاء اوراق التقديم ودفع الرسوم المقررة طبقا لبرتوكول التعاون الموقع بين الشركة ووزارة التربية والتعليم .

كما يتم التقدم بشكل ورقي بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية يستوجب علي الطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مدرسة المياه بقنا التقدم بشكل الكتروني من خلال الرابط التالي : https://dualedu.moe.gov.eg

وأوضح بيان مياه قنا، بأن التقدم علي الموقع الالكتروني خطوة أساسية من خطوات التقدم للإعلان، ولا يتم قبول الأوراق بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية إلا بعد التقدم علي الموقع الالكتروني، كما لا يعتبر التقدم علي الموقع الالكتروني تقديما صحيحا دون استيفاء تسليم الأوراق المطلوبة بمقر مدرسة قنا الثانوية الزراعية.