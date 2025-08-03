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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: عقبات مالية كبيرة

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.
 

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

التزم بمهامك الرسمية وسترى النتائج. حلّ جميع مشاكل العلاقات العاطفية تجنّب الاستثمارات الكبيرة المحفوفة بالمخاطر، الصحة تتطلب عناية أيضًا.
 

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 بعض النساء يفضلن الخروج من علاقة حب فاشلة، بينما ينجح أصحاب الأبراج العازبة أيضًا في إيجاد حب جديد، يجب على أصحاب الأبراج المتزوجين أيضًا أن يكونوا مستعدين للتنازل في مختلف الأمور للحفاظ على سعادتهم. 
 

برج الدلو الوظيفي اليوم

من عمل منكم بشكل وثيق في العمل الحر سيحقق عوائد جيدة اليوم. كما سيتجاوز الطلاب الذين يخططون للدراسات العليا في الخارج اليوم عقبات مالية كبيرة. 
 

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد تجدون راحة من الحمى الفيروسية ومشاكل الهضم. قد تُعاني النساء من مشاكل متعلقة بالحمل، لكن هذا لن يكون خطيرًا. حاولوا تناول وجبات خفيفة صحية ومخبوزة، وتجنبوا الوجبات الخفيفة المقلية. قد يشكو الأطفال أيضًا من مشاكل في صحة الفم اليوم.
 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 قد تُساهم أيضًا في احتفال منزلي أو مكتبي. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار، فكّر في النصف الثاني من اليوم. ستُخطط بعض النساء أيضًا لقضاء عطلة في الخارج وحجز تذاكر طيران، سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المُروّجين.

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