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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار ضد 8 سائقين تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حجز 8 سائق لاتهامهم بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطريق الإقليمي.
 

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية . 

تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 2399 سائقا تبين إيجابية 163 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

تواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 172 سائقا تبين إيجابية 8 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى (21) حكم، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق الطريق الإقليمي المواد المخدرة الداخلية

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