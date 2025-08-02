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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد .. حصر الأصول الثابتة التابعة لصندوق الإسكان وطرحها بالمزاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أكد محافظ الوادي الجديد حصر كافة الأصول الثابتة  التابعة لصندوق الاسكان وطرحها بالمزاد، وذلك بحضور  سيد محمود سكرتير عام المحافظة و رؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على جاهزية كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني بأمن ونظام. كما وجّه بتفعيل مبادرات زكاة الزروع بالتزامن مع مواسم حصاد التمور والقمح؛ لدعم قيم التكافل، وتخصيص عائدها لتنفيذ خدمات عامة للمواطنين بالقرى والمدن.

من ناحية أخرى، أصدر المحافظ عددًا من القرارات جاء أهمها رفع كفاءة مبنى جريدة الجمهورية وتجهيزه كوحدات إدارية وسكنية وطرحها بالمزاد ، وحصر كافة الأصول الثابتة التابعة للصندوق وعرض موقف استغلالها وطرح الشاغر منها لدعم موارد الصندوق .

كما كلف محافظ الوادى الجديد بعرض موقف سداد رسوم المنازل والأراضي الزراعية بقرى بشائر الخير و مدى جدية المنتفعين واستفادتهم منها ، و تخصيص المحال التجارية الكائنة بسور فندق الخارجة لصالح الصندوق، وطرحها للإيجار أو البيع.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد صندوق الإسكان

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