معسكر داخلي لفريق المقاولون العرب النسائي استعدادا للموسم الجديد

بدأ اليوم فريق المقاولون العرب النسائي ، معسكره الداخلي بمقر النادي، ويستمر لمدة أسبوع كامل كجزء من استعداداته للموسم الرياضي 2025/2026.

يتضمن المعسكر تدريبات مكثفة تُجرى على فترتين صباحية ومسائية، مع التركيز على التمارين الفنية والبدنية. كما يشمل البرنامج تمارين قوية في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) ، بالإضافة إلى مباريات ودية تهدف لتعزيز مستوى الأداء والجاهزية لدى اللاعبات.

يعمل الجهاز تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع ويشرف على جهاز الكرة النسائية الكابتن مجدي مصطفى، بينما تتولى الكابتن هبه رزق مهمة المدير الفني، ويعمل إلى جانبها الكابتن محمد زياده كمدرب عام و الكابتن عمر شكر كمدرب لحراس المرمى. و الكابتن أحمد صفا إدارى الفريق، والدكتورة ميرنا محمد أخصائي إصابات الملاعب.

يُعتبر هذا المعسكر فرصة هامة لتعزيز قدرات الفريق وتحقيق أهدافه في الموسم الجديد.

يستعد الفريق لمنافسات الدوري الممتاز، حيث سيلتقي في أولى مواجهاته أمام فريق وادي دجلة يوم الجمعة 22 أغسطس خارج ملعبه .