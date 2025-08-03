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القاهرة الإخبارية: عدد شاحنات القافلة السادسة هو الأكبر منذ بدء إدخال المساعدات لغزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: عدد شاحنات القافلة السادسة هو الأكبر منذ بدء إدخال المساعدات لغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح مراسلها،عن تفاصيل شاحنات قافلة المساعدات السادسة من الهلال الأحمر المصري  إلى غزة موضحة أن عددها هو الأكبر منذ بدء إدخال المساعدات.

 وأوضحت أن القافلة السادسة للهلال الأحمر المصري تحمل مستلزمات طبية وأدوية ومستلزمات للعناية الشخصية ضمن دعمها الإنساني المتوجه إلى قطاع غزة،كما أنها تتضمن  شاحنتي سولار من مصر إلى قطاع غـــ.ــزة استئنافا لتدفق الوقود لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

وأضافت:"شاحنتا الوقود تسهمان في إعادة تشغيل المستشفيات والمخابز".

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهود الدعم الغذائي لقطاع غزة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع، بالدفع بمزيد من قوافل  «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، والتي انطلقت الأحد الماضي  ٢٧ يوليو، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة التجويع

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