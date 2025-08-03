مهيب عبد الهادي: إمام عاشور يحصد جوائز دير جيست

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن الجوائز التي حصدها إمام عاشور بدير جيست.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "إمام عاشور يحصد جوائز دير جيست

أفضل لاعب في مصر

أفضل لاعب بتصويت الجمهور

هداف العام

أفضل لاعب وسط مهاجم".

وكان قد كشف الاعلامي أمير هشام تفاصيل جلسة محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي مع نجم الفريق أمام عاشور قبل معسكر تونس، من أجل تمديد عقده.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: الجلسة الوحيدة بين يوسف وإمام عاشور، شهدت تأكيد المدير الرياضي على تمديد العقد لمدة موسمين إضافيين ليكون العقد خمس سنوات، في ظل وجود تقدير كبير لما يقدمه اللاعب من جانب إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب.

وأضاف: إمام عاشور أعرب خلال الجلسة عن سعادته بمبادرة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقده بشكل رسمي.

وتابع: إمام عاشور لم يطلب أرقامًا مالية معينة، لكنه يريد تقديره بشكل جيد، خصوصا في ظل وجود لاعبين مؤخرا داخل الفريق يحصلون على مبالغ مالية أكبر منه، لذلك يريد اللاعب الحصول على التقدير المناسب.. ورد عليه يوسف بأن إدارة النادي الأهلي سوف تقوم بتقديره جيدًا.

و تابع :هناك عقد تجاري مع شركة الكرة يخص الاعلانات، بالإضافة إلى وجود عقد مع النادي الأهلي، ولكن العقد الإعلاني يكون له حسابات خاصة وليس له مبلغ ثابت.

وأشار: المؤكد أن شركة الكرة بالنادي الأهلي تسعى لجلب عقد إعلاني كبير لـ إمام عاشور.. لكن الأساس هو عقد النادي نفسه يكون بقيمة مالية معين، والربط دائما بين إمام عاشور وزيزو أمر غير مطروح مطلقًا.. وإمام لم يتطرق لأي شيء يخص زميله في الفريق.

واختتم: يوسف يسعى لانهاء ملف تمديد عقد إمام عاشور قبل عودة اللاعب إلى المستطيل الأخضر، من أجل تقديم أقصى جهد لديه في الملعب ويكون في قمة تركيزه فقط خلال المباريات.