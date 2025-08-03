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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مبابي يحمل الرقم 10 في ريال مدريد.. قميص الأساطير بين يدي النجم الفرنسي

مبابي
مبابي
أمينة الدسوقي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، منح النجم الفرنسي كيليان مبابي القميص رقم 10، خلفا للكرواتي لوكا مودريتش، الذي رحل عن صفوف "الميرنجي" مع نهاية الموسم الماضي.

مبابي يرتدي قميص رقم 10 

ونشر النادي الملكي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة لمبابي وهو يرتدي القميص الجديد، في خطوة رمزية تؤكد مكانة اللاعب المتصاعدة داخل صفوف الفريق، بعد موسم أول استثنائي سجل خلاله 44 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، منها 28 هدفا في الدوري الإسباني حطم بها رقم ألفريدو دي ستيفانو القياسي في موسمه الأول.

الرقم 10 إرث ثقيل وتاريخ من المجد

لطالما ارتبط القميص رقم 10 في ريال مدريد بأسماء لامعة صنعت المجد في تاريخ النادي، وتحول إلى رمز للإبداع والقيادة على أرضية الملعب.

 وبمنح مبابي هذا الرقم، يدخل النجم الفرنسي نادياً خاصًا من الأساطير الذين ارتدوا القميص نفسه عبر العقود.

وفيما يلي أبرز النجوم الذين حملوا الرقم 10 في تاريخ ريال مدريد.

 فيرينك بوشكاش (1958–1966)
أحد أعظم هدافي ريال مدريد، سجل 240 هدفا في 260 مباراة، وتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، إضافة إلى خمسة ألقاب في الدوري الإسباني.

ونتر نيتزر (1973–1976)

جاء إلى ريال مدريد كرد على انتقال كرويف لبرشلونة، وحقق الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، مسجلاً 9 أهداف في 85 مباراة.

جورجي هاجي (1990–1992)

لم يحقق ألقابًا كبرى مع ريال مدريد، لكنه ترك بصمة واضحة في موسمين، حيث أحرز 20 هدفا في 84 مباراة.

 مايكل لاودروب (1994–1996)

انتقل من برشلونة إلى مدريد، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني، مسجلاً 15 هدفًا في 76 مباراة.

كلارنس سيدورف (1996–1999)

ساهم في عودة ريال مدريد لمنصات التتويج الأوروبية بعد غياب طويل، حيث فاز بدوري الأبطال، والدوري المحلي، وكأس الإنتركونتيننتال.

لويس فيغو (2000–2005)

أحد أبرز نجوم "جالاكتيكوس"، حقق معظم الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، وسجّل 57 هدفًا في 239 مباراة.

 روبينيو (2005–2008)

النجم البرازيلي الشاب الذي لمع في بدايته، سجل 35 هدفًا في 135 مباراة، لكنه غادر النادي بعد ثلاث سنوات مثيرة للجدل.

نادي ريال مدريد نادي ريال مدريد الإسباني النجم الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي مبابي الدوري الإسباني

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