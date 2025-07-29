رسميا.. ريال مدريد يكافئ مبابي بقميص الأساطير

منح نادي ريال مدريد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي القميص رقم 10، بعد رحيل نجمه الكرواتي لوكا مودريتش هذا الصيف.

وأعلن ريال مدريد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء مبابي القميص 10 في الموسم المقبل بدلًا من 9.

يأتي هذا بعد الموسم المميز الذي قدمه مبابي مع ريال مدريد في موسمه الأول على المستوى الفردي.

مبابي يسخر من مزاعم رفضه المشاركة في حمل الشعلة الأولمبية

في سياق آخر، نفى كيليان مبابي صحة التقارير التي تحدثت عن رفضه المشاركة في المرحلة الأخيرة من تتابع الشعلة الأولمبية لـأولمبياد باريس 2024، بسبب استبعاده من شرف إشعال المرجل الأولمبي، ورد على تلك الأنباء بطريقة ساخرة أثارت تفاعلًا واسعًا.

وجّه مبابي ردًا ساخرًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال فيه:"أموت من الضحك نسيتم أن تضيفوا أنني طلبت أيضًا أن أكون صانع ألعاب منتخب فرنسا لكرة السلة، أليس كذلك؟".

وأضاف مهاجم ريال مدريد موضحًا:"كنت أقضي عطلتي على الجانب الآخر من العالم. لا أملك تاريخًا أولمبيًا، ولم أتوقع أبدًا أن أكون من يختتم مراسم التتابع، ولا يوجد سبب يجعلني آخر من يحمل الشعلة".

جاء رد مبابي بعد أن نشرت صحيفة "لو كانار أونشينيه" الفرنسية تقريرًا ادّعت فيه أن اللاعب رفض تسليم الشعلة للأسطورة زين الدين زيدان، بسبب رغبته في أن يكون هو من يشعل المرجل الأولمبي في ختام التتابع، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفرنسية.