قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الحكومة اللبنانية يتأثر ويبكي خلال جلسة حول انفجار مرفأ بيروت
أفضل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
ليلى عز العرب: بدأت كومبارس صامت في معالي الوزير أثناء عملي بالبنك
وسام أبوعلي: كل ما يقال عن فشل قيدي في كولومبوس غير صحيح.. سأغادر إلى أمريكا خلال أيام
رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه.. تفاصيل
نظام السداد يؤخر انتقال كوكا لصفوف قاسم باشا التركي
قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025
سلامة الغذاء: الفاصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية
النواب يتدخل لحماية الشباب من تيك توك.. وتوصيات بتقنين المحتوى الرقمي
طريقة استخراج شهادة التحركات بالموبايل 2025
الهلال السعودي يعلن عودة سالم الدوسري لتدريبات الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025: رسالة صادقة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

ثق بحدسك عندما تسنح لك الفرص، ولا تتردد في القيام بالمهام التي تختبر عزيمتك. المحادثات الصادقة تُنقّي الأجواء وتُقوّي العلاقات. يساعدك تصميمك على تجاوز العقبات واكتشاف نقاط قوة جديدة. بالالتزام بحكمتك الداخلية، يمكنك تحقيق إنجازات على الصعيدين الشخصي والمهني. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

عبّر عن حقيقتك بشجاعة وتعاطف، وستُلهم الاحترام المتبادل، رسالة صادقة أو ملاحظة مُعبّرة تُعزّز علاقتكما، اسمح لنفسك بأن تكون هشًا، فمشاركة أمل أو قلق دفين يُعزّز الثقة. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والخضراوات والحبوب الكاملة يُحافظ على مستويات طاقة ثابتة، إذا زاد التوتر، خذ استراحة قصيرة للتأمل أو مارس الاسترخاء العضلي التدريجي. إعطاء الأولوية للنوم من خلال الالتزام بروتين وقت النوم سيُعيد شحن طاقتك. 

برج العقرب مهنيا

إذا شعرتَ أن مشروعًا ما قد توقف، فابدأ بمعالجة جانب صغير منه لتعزيز زخمه، تعاون مع زميل موثوق به لاكتساب رؤى جديدة، حافظ على تنظيمك من خلال وضع قوائم مهام واضحة وتحديد مواعيد نهائية واقعية. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيُقسّم بعض كبار السن ثرواتهم بين أبنائهم، بينما ستحتاج النساء إلى الإنفاق على احتفال في المكتب. سيحظى التجار ورواد الأعمال بشركاء جدد قد يضخّون المال، مما يُساعدهم على التوسع أكثر اليوم.

العقرب حظك اليوم برج العقرب وحظك العقرب اليوم العقرب اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

تنسيق الجامعات 2025

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

وزير التعليم العالي

أماكن شاغرة بالطب البيطري والتمريض والعلوم.. لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

93.12% الطب والصيدلة 91.70%.. رسميا الحدود الدنيا لكليات علمي علوم بتنسيق الجامعات 2025

صورة أرشيفية

الطب 93.12% والهندسة 89.84 %.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بالو

بالو الصعيدي يعلن حذف حسابه من تيك توك: "الوضع مش مطمئن اليومين دول

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزارة الصحة تعلن مكان وموعد إدلاء نائب رئيس الوزراء بصوته في انتخابات الشيوخ

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفي بكامل أعضائه وما يقال شائعات

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

بالصور

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

القبض علي التيك توكر شاكر

من لايف أنا مش غلطان.. للقبض عليه في كافيه.. سقوط البلوجر محمد شاكر ومعه باقي التيك توكرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد