قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق يحيى: الزمالك ضم صفقات جيدة والمباريات الودية ليست «مقياسًا» للحُكم على اللاعبين
معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور
طارق يحيى يُهاجم مدرب بروكسي بعد الحديث عن الزمالك وصفقاته
مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين
متقصدش .. تامر أمين يدافع عن سوزي الأردنية
التخصصات المطلوبة للعمل في الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم.. التفاصيل وطريقة التقديم
الهلال الأحمر المصري يواصل الدفع بقوافل زاد العزة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة |صور
وسام أبو علي يتلقى صدمة جديدة من مدرب كولومبوس الأمريكي .. ماذا حدث؟
أزمة صحية مفاجئة لـ مدرب منتخب الناشئين قبل أيام من مونديال اليد
إيساف: والنبي الغوا منصات الاغاني ورجعولنا شريط الكاسيت
تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة علي بونجا
مبادرة إسرائيلية - أمريكية لغزة مع عرض لـ حماس | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 3 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 3 أغسطس 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

ستتاح لك اليوم فرص للتقدم الوظيفي، وستظهر لك مصادر دخل جديدة. اليوم، سيكون وضعك المالي قويًا وحماسًا في العمل؛ وسيضطر منافسوك إلى العمل بجد. قد تضطر للسفر لبعض الأعمال العائلية. قد تلتقي بشخص يمكنه أن يمنحك مزايا كبيرة في المستقبل. اليوم، صحتك جيدة وستشعر بالنشاط.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

 اليوم، ستزداد شجاعتك وصبرك. ستُتاح لك فرص عمل واعدة، ستجني منها دخلاً جيدًا، ستبدأ اليوم أي عمل تخطط له. سيسود جو من السعادة بفضل نجاح ابنك. ستكون حياتك الزوجية مليئة بالانسجام. اليوم، ستلتقي بقريب عزيز، اليوم، ستجني فوائد جمة من مشكلة قديمة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

ستكون أنشطتك اليومية على ما يرام. سينشغل عقلك بالعمل. ستذهب إلى مكان ديني مع عائلتك للتأمل. اليوم يوم رائع للمتزوجين من هذا البرج. ستجني المال من أعمالك الإبداعية. اليوم، بعد إنجاز أي عمل، لا تنسَ التعبير عن امتنانك لزملائك. 

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

سيكون اليوم مناسبًا لك. اليوم، ستكون جميع أعمالك على ما يرام، وستحظى بدعم زوجك/زوجتك، ستُجري نقاشًا مع الأصدقاء حول موضوع مُهمّ قد يُفيدك اليوم، ستقضي وقتًا ممتعًا مع إخوتك وتخرج في نزهة. اليوم، صحتك جيدة، وستُنجز مهامك المهمة. 

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

سيُوظّف مهندسو هذا البرج خبراتهم في الاتجاه الصحيح من المفيد الأخذ بنصيحة شريك حياتك في أي عمل مهم. اليوم مناسب لمن يعملون في وظائف خاصة. ستُجري محادثات مع المسؤولين في أمور خاصة، وستُحقق نجاحًا في العمل الحكومي، سيقضي الحبيبان وقتًا ممتعًا معًا.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

إذا استأنفت العمل المتوقف، فقد تستفيد، عليك التركيز أكثر على إنجاز المهام المعلقة وإتمام العمل في أسرع وقت ممكن، ستخرج لتناول العشاء مع زوجتك. اليوم مناسب لطلاب الحاسوب من هذا البرج. كلما اجتهدت أكثر، كانت نتائجك أفضل. 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

سيحصل العاملون في المكاتب الخاصة على فرص ترقي اليوم، سيركز الطلاب على دراستهم جيدًا اليوم، وسيحظون بدعم كبار السن. سيسعد تجار المنسوجات بأرباح مالية أكبر. 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

ستُحقق أرباحًا جيدةً في عملك. سيسعد العاملون اليوم بترقياتهم. ستُفكّر في شراء سيارة جديدة مع عائلتك. من المُرجّح أن يحصل موظفو الحكومة على ترقيات. ستسود السعادة والوئام بين أفراد عائلتك، وستُسعد أطفالك. ستُكوّن علاقاتٍ جيدةً مع الناس في المجتمع. 

برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

سيتحدث العشاق عن علاقاتهم مع أفراد عائلاتهم، وسيحصلون على دعم العائلة، ستحقق اليوم نجاحًا في عملك. على الطلاب بذل المزيد من الجهد في دراستهم. تجنب النفقات غير الضرورية اليوم، وسيكون وضعك المالي جيدًا. 

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

 ستبقى منشغلًا بمهامك اليومية، ويمكن استعادة الأموال المتراكمة في عملك. اليوم، ستتنزه وتتعرف على أصدقاء جدد، سيساعدونك في بعض الأعمال. 

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

 يمكنك اليوم شراء مستلزمات منزلية، يمكنك اليوم الخروج في نزهة مع عائلتك. مهما كان العمل الذي تفكر فيه، فبإبداء رأيك الإيجابي، سيُنجز جميع أعمالك على أكمل وجه. إلى جانب العمل، اعتنِ بصحتك أيضًا. 

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 

 اليوم سيكون يومًا مليئًا بالتقلبات، قد تشعر بالارتباك بسبب كثرة العمل، فتفكر في طرق جديدة لإنجاز مهمة ما. اليوم، وضعك المالي جيد، وستحظى بمتعة اقتناء سيارة جديدة. اليوم، ستسعد بدعم زوجك الكامل. اليوم، قد يصل ضيف مفاجئ إلى منزلك، مما يُنعش حماسك..

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الحمل برج الثور برج العقرب برج الجوزاء برج العقرب وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

ترشيحاتنا

حريق سيارة - ارشيفية

إنقاذ سائق سيارة بعد احتراقها في الشروق

جثة

تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في السلام

الدقيق البلدي

التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات

بالصور

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

طريقة حفظ الخيار طازجًا لأسبوعين.. حيلة غير متوقعة

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة
طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة
طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة

الأيام الأخيرة .. تفاصيل وفاة بونجا حارس مرمى وادي ‏دجلة

بونجا
بونجا
بونجا

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد