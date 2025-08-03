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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على البلوجر قمر الوكالة بسبب فيديوهات خادشة للحياء

القبض على البلوجر قمر الوكالة
القبض على البلوجر قمر الوكالة
كتب – مصطفى الرماح :

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر قمر الوكالة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

الأجهزة الأمنية 

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة .. وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية  تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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