محافظ الوادي الجديد يطمئن على سير العمل بمحطة تعبئة البوتجاز بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمحطة تعبئة البوتجاز بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والأستاذ محمد حسانين مدير المحطة.

واطمأن على انتظام سير العمل داخل المحطة وتابع عمليات التعبئة والوزن وفحص الأمان للإسطوانات المُعبّئة، كما شهد تجربة عملية للتعامل مع حوادث الحريق ومدى كفاءة معدات الحماية المدنية وتدريب العاملين بالمحطة على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

ووجّه الزملوط بتركيب مظلات بمنطقة تبريد خزانات الغاز، و التوسع في إتاحة منافذ البيع التابعة للوحدة المحلية؛ لمواجهة رفع أسعار الإسطوانات واستغلال المواطنين، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمحطة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل داخل المحطة.