المنوفية: تجهيز 454 لجنة للتصويت في انتخابات الشيوخ

أعلنت محافظة المنوفية عن انتهاء استعداداتها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها غدا الاثنين علي مدار يومين .

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من حيث التأمين، وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين.

واكد أنه تم توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها فورًا، والتأكيد على رفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقارات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة المقار الانتخابية وعددها (454) مقراً إنتخابياً و (1) لجنة عامة و(1 ) لجنة حفظ ، (469) لجنة فرعية ، عدد المرشحين الفردى(19 ) مرشح ،وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و947 ألف 608 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه خلال أيام الاقتراع، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير فرق الإسعاف والطوارئ في محيط المقار الانتخابية، بالإضافة إلى مناقشة تجهيزات أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين لتأمين العملية الإنتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة ، وكذا التنسيق مع مديرية والتربية والتعليم للمرور على المقرات الإنتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها لتلافي كافة السلبيات التي تعرقل سير العملية الإنتخابية .