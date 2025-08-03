رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية باستثمارات 90 مليون يورو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض مشروع لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، وعدد من مسئولي الشركة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة توفر الدعم المطلوب للاستثمارات في القطاعات المختلفة ومنها الصناعات التعدينية، وذلك من منطلق تشجيع الصناعة والابتكار في ذلك القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وزير البترول أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية عبر التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية بمصر، وحسن استغلال الثروات التعدينية؛ بهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مشروع شركة "انكوم" ومكوناته وحجم الاستثمارات به، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد مشروعًا لوجستيًا صناعيًا متكاملًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لخام الرمال الكاولينية الغني بنسبة عالية من الألومينا والمتوافر بوفرة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات في المشروع يُقدر بنحو ٩٠ مليون يورو، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات لفصل ومعالجة الخام فيزيائيًا وكيميائيًا وحراريًا، لإنتاج منتجات صناعية عالية القيمة.

وأضاف أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق واسعة للتصدير، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ هشام شتا أن شركة انكوم تؤكد التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات الطبيعية داخل مصر.