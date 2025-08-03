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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع وفد الصحة العالمية تنفيذ مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد منظمة الصحة العالمية وذلك لمناقشة أوجه التعاون في تنفيذ المبادرات الدولية  "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى " داخل مستشفيات المحافظة  وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بحضور  الدكتورة ريهام الأسدى ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ، الدكتور محمد الفيومى خبير الصحة العالمية بالمنظمة ، الدكتورة رنا شريف  إستشارى سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية  ، الدكتورة مروة سيد مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم ، دكتورة هبه حمدي مدير إدارة سلامة المرضى والجودة بالمديرية  . 

وشهد الإجتماع ، تأكيد محافظ المنوفية على أن المحافظة تضع تحسين جودة الخدمات الصحية فى مقدمة أولوياتها ، مشيرأً إلى أهمية تلك المبادرة لتعزيز سلامة المرضى للرعاية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الطبية لتكون بيئة امنه داعمة للمرضى  ، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة ودخول العديد من مستشفيات المحافظة ضمن المبادرة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، مشيراً إلى تدعيم القطاع الطبى بالمحافظة بإنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة وهم ( مستشفيات أشمون ، الشهداء ، أورام منوف ) لتحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة .

وأشار وفد المنظمة العالمية  إلى  أن المبادرة تبدأ كتجربة أولى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى بشبين الكوم كنموذج أولى تمهيداً لتعميمها بباقى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، على أن تشمل المبادرة عدة جوانب منها تدريب الكوادر الطبية وتطبيق معايير السلامة وتحسين البنية التحتية ، مثمنين الدور الرائد لمحافظ المنوفية وحرصه الدائم على النهوض بكافة المنشآت الصحية فضلاً عن متابعته الميدانية للتأكد من إنتظام العمل وتوافر الخدمة الطبية داخل مستشفيات المحافظة

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مديرية الصحة الصحة العالمية

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