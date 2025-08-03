بنفيكا يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد لضم إبراهيم دياز.. وفنربخشة يدخل السباق

كشف تقرير صحفي برتغالي، اليوم الأحد، أن نادي بنفيكا البرتغالي دخل في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد الإسباني بشأن ضم الدولي المغربي إبراهيم دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة النادي البرتغالي في تدعيم خطه الهجومي بصفقة مميزة.

ويأتي تحرك بنفيكا مستغلًا الوضع الحالي للاعب داخل صفوف الملكي، إذ يواجه دياز (26 عامًا) صعوبة في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية لريال مدريد، خاصة بعد تعاقد الأخير مع المهاجم الأرجنتيني الواعد فرانكو ماستانتونو، قادمًا من ريفر بليت، مما زاد من حدة المنافسة على المراكز الهجومية.

ورغم أن إدارة ريال مدريد تُبدي تمسكها باللاعب وتقديرها لإمكانياته، وتسعى لتجديد عقده، إلا أن هناك نقاشًا داخليًا بشأن إعارته لموسم جديد، قد يمنحه فرصة للعب بانتظام والتطور أكثر بعيدًا عن الضغوط داخل "البرنابيو".

وفي ظل تعثر عودة جواو فيليكس، يعتبر بنفيكا أن دياز خيار مثالي يمكنه منح الإضافة المطلوبة لخط الهجوم. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تزال في مراحلها التمهيدية، ومن المرجح أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، دخل فنربخشة التركي على خط التفاوض مع ريال مدريد، حيث يُمني النفس بإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قد يمنح دياز تحديًا مختلفًا ومساحة أكبر لإثبات ذاته في أوروبا.