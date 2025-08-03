موعد مشاركة صفقة الزمالك الجديدة فى التدريبات

ينتظم الفلسطيني الدولي عدي الدباغ في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غداً الأثنين، وذلك بعد انتهاء الراحة التى منحها يانيك فيريرا للاعبين.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة غدًا الأحد، حيث يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى تدريبات الفريق.

وكان الزمالك قد حوّل جزءًا من قيمة الصفقة إلى النادي البلجيكي، على أن تُستكمل باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 350 ألف دولار، ووقع الدباغ على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم، ليكون أحد صفقات الفريق المهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.