أمين تنظيم الجيل: مظاهرات الإخوان أمام سفارة مصر بتل أبيب أنهت وجودها السياسي تاريخيا

قال أحمد محسن قاسم امين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن سماح الحكومة الاسرائيلية بمظاهرات الحركة الإسلامية التابعة لجماعة الإخوان امام السفارة المصرية " المغلقة" بتل ابيب تؤكد افلاس جماعة الاخوان الارهابية وكذلك الإفلاس السياسي للحكومة الاسرائيلية في جهودهما ضد الدولة المصرية.

وأكد قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإستخدام الأخوان واسرائيل كل منهما للأخر في صناعة حالة سياسية عكسية الأثر على كل منهما ، هو مؤشر لحالة اليأس التي وصلوا لها .

واستكمل أن وقوف الإخوان مع اسرائيل ضد مصر وليس قطاع غزة هو إنهاء لقضية فلسطين لدى جماعة الإخوان التي لطالما تاجروا بها على مدى عقود للترويج لأنفسهم في الأوساط الشعبية العربية والإسلامية، مما يعني ان ذلك الموقف بمثابة إعلان انتهاء للوجود السياسي لتلك الجماعة تاريخياً .

وأضاف امين تنظيم الجيل الديمقراطي أنه كان ينتظر بيان من جماعة الإخوان لنفي الصلة بينهم وبين تلك التظاهرات إلا ان ذلك لم يحدث وهو ما يؤكد تشابك المصالح بين الحكومة الإسرائيلية وجماعة الاخوان فيما يتعلق بمصر والقضية الفلسطينية.

ويؤكد على ذلك التشابك الشعارات التي تم استخدامها في تلك التظاهرات من ضرورة فتح المعابر فقط ولم تتطرق لوقف سياسات التجويع من الحكومة الاسرائيلية او وقف العنف ضد المدنيين وهي كلها الشعارات التي لاتخدم إلا الأطماع الاسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء .

واختتم قاسم حديثه بإن حرق اسرائيل لجماعة الاخوان في محاولة صناعة حالة سياسية ، هو بمثابة إعلان اسرائيلي بقوة الموقف السياسي واقتراب نجاح الجهود المصرية السياسية من ايجاد حلول تحد من المعاناة التاريخية للفلسطينيين.