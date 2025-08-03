رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات الشيوخ تتم بشفافية والهيئة محايدة في مواقفها

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ تتم بمنتهى الشفافية، متابعا أن الهيئة محايدة في مواقفها وصادقة.





وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن الانتخابات ستعقد تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية في كل لجنة انتخابية، وبمتابعة دقيقة من:

• 20 سفارة أجنبية معتمدة داخل مصر

• 9 منظمات دولية

• 59 منظمة مجتمع مدني محلية

• 62 وسيلة إعلام محلية

• 168 وسيلة إعلام دولية

كما أكد أن الهيئة التزمت بكافة المعايير الدولية، ووفرت أحدث التقنيات التكنولوجية لضمان سهولة التصويت لجميع فئات الشعب، مشددا على أن صوت كل ناخب سيصل إلى صندوق الاقتراع حرا نزيها دون توجيه، وأن نتائج الانتخابات ستعبر بصدق عن إرادة المصريين".