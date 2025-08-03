لازم تعرف.. رئيس الوطنية للانتخابات يكشف تفاصيل الحملة

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل جديدة بشأن حملة لازم تعرف، مشيرا إلى أن هذه الحملة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن حملة "لازم تعرف" على منصات السوشيال ميديا، وفى وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تمكين ذوي الهمم وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم، من خلال العديد من التيسيرات التي توفرها.