رئيس حزب الاتحاد يدعو لمشاركة المصريين بانتخابات الشيوخ بالداخل: مسؤولية وطنية في لحظة فارقة

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تعكس وعيًا وطنيًا راسخًا لدى أبناء الوطن في الخارج، وحرصهم الدائم على المساهمة في بناء مؤسسات الدولة ودعم استقرارها.

وأكد صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الإقبال يحمل رسالة مهمة، مفادها أن المصريين في الخارج جزء أصيل من النسيج الوطني، وأنهم لا يتأخرون عن أداء واجبهم تجاه الوطن، لا سيما في لحظة دقيقة تمر بها مصر، وتحديات تفرض ضرورة التكاتف والاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشتد فيه الضغوط الخارجية وتتصاعد فيه محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن مشاركة المصريين بالخارج تُعد بمثابة رد عملي على تلك المحاولات، ورسالة دعم للقيادة السياسية وجهودها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية.

ووجه صقر التحية لأبناء مصر بالخارج، داعيًا إلى استمرار هذه الروح الوطنية في كل المحطات القادمة، ومؤكدًا أن مصر بأبنائها، في الداخل والخارج، قادرة على تجاوز كل التحديات.

واختتم بدعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات بالداخل غدا وبعد غدٍ، مؤكدًا أنها مسؤولية وطنية في لحظة فارقة تواجهها دولتنا المصرية.