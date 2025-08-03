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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر ترفع رصيدها إلى 110 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر

البعثة المصرية
البعثة المصرية
محمد سمير

أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في اليوم الثامن من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، المقامة حاليًا في دولة الجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري.

أسفرت منافسات اليوم الأحد عن تحقيق  8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ذهبيات و 2 ميدالية برونزية، وبذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 110 ميداليات متنوعة بواقع 58 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و 22 ميدالية برونزية.

جاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم الثامن كالتالي:-

حصد منتخب ألعاب القوى على ميداليتين ذهبيتين الأولى في إطاحة المطرقة وحصدها محمد إسماعيل إلى جانب ذهبية رمي الرمح، وفي منافسات السلاح حصد الفراعنة ذهبيتين أيضًا حيث فاز فريق سيف المبارزة بنات بالميدالية الذهبية وفريق سلاح شيش أولاد توج بالذهبية أيضًا.

وفي منافسات التايكوندو، فاز لاعبو المنتخب المصري بميداليتين ذهبيتين كانتا من نصيب سلمى أبو النصر وعمر الصولي في في منافسات وزن 63 كجم، وفي منافسات الكانوي والكياك، توجت مريم عربي بميداليتين برونزيتين الأولى في منافسات فردي سلوم والثاني في منافسات فردي أوشن.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

تقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

يرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.

البعثة المصرية دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 8 ميداليات متنوعة ميداليات البعثة المصرية ألعاب القوى

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