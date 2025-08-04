الوطنية للانتخابات: اللجان الفرعية تستقبل الناخبين للتصويت في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبواب اللجان الفرعية في جميع محافظات مصر لاستقبال المصريين المقيمون داخل جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين 4 أغسطس وعلى مدار يومين تنتهي الثلاثاء 5 أغسطس 2025 للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت مدة توصيت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين وانتهت فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي.

وتقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المُرشحين.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 29 لسنة 2025، بندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمّن القرار ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وفقًا للكشوف المرفقة الواردة من وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين بالخارج.