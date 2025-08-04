بنداري: ننسق مع أجهزة الدولة لضمان سير انتخابات «الشيوخ» بانتظام

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن آلية عمل متكاملة تهدف إلى رصد ومعالجة أي شكاوى قد تطرأ على أرض الواقع بسرعة فائقة خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مبينًا أنَّ هناك غرف عمليات مركزية ومقرات متابعة في جميع المحافظات تعمل على قدم وساق، وهذه الغرف مجهزة للتعامل الفوري مع أي شكوى يتم تقديمها، واتخاذ القرار المناسب بشكل عاجل.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، على أن نهج الهيئة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يرتكز على التوعية والتثقيف المستمر للمواطنين، عبر عقد لقاءات مكثفة في مختلف المحافظات لتعزيز الوعي الانتخابي.



وأكّد «بنداري» أهمية رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدعو الشعب المصري للنزول والمشاركة الفعالة، معتبرا أن هذه المشاركة الواسعة هي أبلغ رسالة لكافة دول العالم" بأن المواطن المصري يتمتع بوعي انتخابي عالٍ، معربًا عن أمله في أن يكون لهذا الوعي أثر إيجابي كبير على المشهد الانتخابي خلال الساعات القادمة.