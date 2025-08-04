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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس تحسين الأراضي يتابع جهود دعم المزارعين في وادي الصعايدة وكوم أمبو بأسوان

رئيس جهاز تحسين الأراضي
رئيس جهاز تحسين الأراضي
شيماء مجدي

واصل الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، متابعة جهود دعم المزارعين بصعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد مواقع الإنتاج، وسير العمل، والتأكد من جهود دعم المزارعين على الطبيعة، حيث تفقد  عدد من المشروعات التنموية في منطقتي وادي الصعايدة وكوم امبو بمحافظة أسوان، وذلك لدعم المجتمعات الزراعية حديثة الاستصلاح.

وشملت الزيارة متابعة أعمال مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"،  الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تم تفقد أعمال المصرف الزراعي الذي يخدم مساحة 3000 فدان في قريتي الأشراف والسماحة، والتي كانت تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث تم إعادة تأهيل هذه الأراضي وجعلها صالحة للزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.  

وتفقد أيضا أعمال تشغيل خمس محطات رئيسية للطاقة الشمسية والتي تستهدف توفير حلول مستدامة لمشكلة ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود، مما يقلل من التلوث البيئي ويدعم جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تفقد أعمال إعادة تأهيل 10,000 متر من المساقي والتي تم الانتهاء منها في منطقة وادي الصعايدة، لضمان وصول المياه إلى نهايات الأفرع الداخلية، للتغلب على مشكلة نقص مياه الري.

وتفقد درويش أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والزراعة الآلية في كوم أمبو، بمحافظة أسوان بهدف توفير الميكنة الزراعية للمزارعين في العمليات المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد ويزيد من الإنتاجية.


وفي سياق متصل، تفقد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، أنشطة تحسين الأراضي، وتوافر وحالة معدات الميكنة الزراعية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم صغار المزارعين وتوفير بنية تحتية زراعية حديثة ومستدامة، تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

تحسين الأراضي الزراعة الزراعة الآلية وزير الزراعة وادي الصعايدة كوم امبو أسوان

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