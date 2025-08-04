إقبال على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشرم الشيخ

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا مع بداية فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية.



وجرى غلق الطرق المؤدية إلى لجان الانتخابات، وعمل تحويلات مرورية لمنع التكدس المروري في محيط اللجان.



وبلغ إجمالي عدد من لهم حق الانتخابات بمدينة شرم الشيخ 16667 ناخبا وناخبة، موزعين على ثلاث لجان إ، لجنتين بمدرسة جيل أكتوبر الإبتدائية بالهضبة، ولجنة بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية.



يبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء 103 ألف و354 ناخبًا وناخبة، ويدلون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية الموحدة لقطاع سيناء، والتي يشترط لاجتيازها الحصول على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.



وتجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.



ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.