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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

8أيام.. قرب انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون 5 لسنة 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
محمد يحيي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتبقَ سوى ٨ أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الصادرة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أن القانون رقم  ٥ لسنة ٢٠٢٥ يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين/المكلفين، إذ يمكنهم  الاستفادة من:
تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على ١ يناير ٢٠٢٠.
طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥.


بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ لضريبة الدخل، و٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ لضريبة القيمة المضافة).


أضافت المصلحة، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تسوية النزاعات القائمة مع الممولين/المكلفين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهلهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة واليقين والمساندة، الأمر الذي يساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وينعكس إيجابيًا في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.


ولفتت مصلحة الضرائب المصرية، أن طلب التقديم للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  بحجم أعمال سنوي أقل من ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون رقم  ٦ لسنة ٢٠٢٥، لا يُقيد بفترة تقديم معينة، حيث أن الاستفادة  تبدأ من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، باستثناء ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة حيث يشترط للاستفادة من العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية للفترات السابقة على تاريخ الانضمام لهذا القانون ضرورة التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري .

كما تستمر المصلحة في تقديم جهودها التوعوية بحزمة التسهيلات الضريبية ودعمها الفني بشكل مجاني تمامًا، من خلال فرق الدعم المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، والندوات الأونلاين اليومية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، إضافة إلى فيديوهات التوعية الضريبية لشرح كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، التي يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتنا على يوتيوب.

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