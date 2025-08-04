إسعاف الإسماعيلية: نقل المرضى وكبار السن مجانا للمشاركة بانتخابات الشيوخ

أعلنت هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية عن مبادرة لدعم مشاركة جميع فئات المجتمع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث ستقدم خدمة نقل مجانية للمواطنين غير القادرين صحيًا وكبار السن والمرضى، لمساعدتهم في الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.



دعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة المجانية إلى التواصل مع غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية على مدار الساعة. سيتم تنسيق عملية الانتقال من محل الإقامة إلى مقر اللجنة الانتخابية، مع التأكيد على جاهزية فرق الإسعاف الميدانية طوال فترة التصويت لضمان سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة الطبية عند الحاجة.



على جانب أخر آنهت محافظة الإسماعيلية كافة استعداداتها لانطلاق عملية التصويت، حيث تم تجهيز 135 مركزًا انتخابيًا تضم 135 لجنة فرعية موزعة على جميع أنحاء المحافظة. وتستقبل هذه اللجان ما يقرب من 999,248 ناخبًا وناخبة، من خلال مقار انتخابية تشمل 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى مركز ثقافة واحد.

إجراءات صحية وتسهيلات للناخبين

حرصت الجهات المنظمة على توفير مظلات وكراسٍي لاستقبال الناخبين، خاصةً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتم التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، بما في ذلك تعقيم اللجان وتوفير الكمامات والمطهرات، لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال عملية التصويت.

متابعة مستمرة لغرفة العمليات

تتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والمدن، مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة. وتهدف هذه المتابعة إلى رصد أي شكاوى أو معوقات والعمل على حلها فورًا، بالإضافة إلى متابعة نسب الإقبال على التصويت.

تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا في اليوم الثاني والأخير.