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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرأة السيناوية تتصدر المشهد في انتخابات الشيوخ وتحشد للمشاركة الإيجابية| صور

إقبال السيدات علي انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء
إقبال السيدات علي انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء
ايمن محمد

تصدرت المرأة السيناوية  بكافة مدن محافظة جنوب سيناء المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في يومها الأول، بتوافدها أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أن مشاركتهم حق وقالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن إقبال المرأة السيناوية على لجان الاقتراع شرف وواجب وطني، وتأكيد على أن المرأة  السيناوية لا تقل وطنية عن باقي النساء من المحافظات الأخرى.
 

وأكدت جميلة سليمان أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية    أن السيدات السيناوية  يعملن  على الحشد للمشاركة في الانتخابات، ليكون لهم دور في الحياه السياسية، إيمانًا منا باختيار من يمثلنا في مجلس الشيوخ.


ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء 103 ألف و354 ناخبًا وناخبة، ويدلون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية الموحدة لقطاع سيناء، والتي يشترط لاجتيازها الحصول على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.


وتجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.


ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، والقائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب  سيناء صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.

جنوب سيناء انتخابات الشيوخ السيدات إقبال

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