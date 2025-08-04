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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشؤون النيابية: انتخابات الشيوخ استحقاق دستورى هام من علامات قوة مؤسسات الدولة

وزير الشئون النيابية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ
وزير الشئون النيابية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شدد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلي أن المشاركة في الانتخابات تعد الضمانة الأساسية التى يستطيع المواطنين من خلالها أن يشارك في صنع القرار.

و أضاف  فوزى في تصريحات له اليوم، علي هامش إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة المدرسة الثانوية الفندقية بالهرم، أن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستورى هام، يؤكد استمرار العمل في بناء المؤسسات وهو ما يعد من علامات قوة مؤسسات الدولة.

و تابع ، أتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة انتخابية واسعة، لاسيما في ظل التسهيلات التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات والاشراف القضائى، حيث يوجد عضو هيئة قضائية علي كل صندوق 
وهو ما يعد من الضمانات القانونية بالانتخابات، وضمانة للشعب المصرى تجاه عملية الانتخابات.

ووجه فوزى، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات علي استجابتها للشعب المصرى في استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات من خلال الهيئات القضائية.

و قال ، أرى أن أفضل ضمانة للشعب المصرى في الانتخابات هى نزوله ومشاركته في التصويت

وحول تقييمه لتجربة، قال أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للبرلمان وهو بيت الخبرة والحكمة استطاع من خلال عدد من الأدوات البرلمانية طرح أطروحات من شأنها تطوير العمل في مؤسسات الدولة، مضيفا كما كان له إسهامات جيدة في مجال التشريع


و بخصوص  زيادة نسبة الشباب والمرأة في مجلس الشيوخ قال أن ذلك انعكاس طبيعى للتركيبة السكانية في مصر حيث أن مصر دولة شابة كما أن المرأة تعد في عصرها الذهبى في ظل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أفضل داعم للمرأة.

https://youtube.com/shorts/12WsD4uZ2P4

عبد الفتاح السيسى مجلس الشيوخ محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي انتخابات مجلس الشيوخ

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