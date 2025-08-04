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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت شعار صوتك قوة.. عمال مصر يشاركون في انتخابات الشيوخ بكثافة

مشاركة العمال في انتخابات الشيوخ
مشاركة العمال في انتخابات الشيوخ
الديب أبوعلي

بدأت غرفة عمليات سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أعمالها في متابعة ورصد مشاركة عمال مصر في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين ولمدة يومين.

ورصدت الغرفة إقبالا كبيرا من العمال على اللجان الانتخابية، بما يعكس وعيا حقيقيا وإيمانا راسخا بدورهم الوطني في دعم استقرار الدولة وبناء مستقبل أفضل.

وفي هذا السياق، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشاركة العمال في الاستحقاق الانتخابي تأتي امتدادا لدورهم التاريخي في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه، مشيرا إلى أن صوت كل عامل هو قوة حقيقية تضاف إلى مسيرة التنمية.

كما أوضح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد، أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعيا متزايدا لدى العمال بأهمية التواجد في الصفوف الأولى عند كل استحقاق وطني، مؤكدا أن عمال مصر دائما على قدر المسؤولية في كل المواقف المصيرية.

ومن جانبه، صرح محمد حنفي رئيس سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أن غرفة العمليات تواصل متابعة جميع اللجان بمختلف المحافظات وتعمل على تقديم الدعم اللازم للجان النقابية لتسهيل مشاركة العمال، مؤكدا أن الحضور الكبير للعمال يوجه رسالة واضحة بأن عمال مصر هم السند الحقيقي للوطن.

وأكد اتحاد عمال مصر من خلال هذه المشاركة، أن العمال سيظلون دائما جزءا أصيلا من قوة الدولة المصرية وحائط صد لكل التحديات.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ اتحاد عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل

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