رئيس اقتصادية النواب يزور مقرات 15 مايو الانتخابية

أجري قبل قليل الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب و أمين أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، جولة تفدقية لمقرات اللجان الانتخابية بمدينة 15 مايو.

وقام "سليمان" بمتابعة سير العملية الانتخابية أمام لجنة مدرسة مصطفي كامل للتعليم الأساسي بالمجاورة الأولي بالمدينة.

تضم دائرة 15 مايو نحو 9لجان انتخابية فرعية علي مستوى 7مدارس بالمدينة وتضم مدارس " مصطفى كامل المشتركة،١٥ مايو الرسمية،سعد زغلول الثانوية بنات ،زيد بن حارثة،نجيب محفوظ،الحرية،عمار بن ياسر".

وشهدت لجنة مدرسة مصطفي كامل المشتركة بالمجاورة الأولى وهي مخصصة لاقتراع الرجال والنساء؛ إقبالا مكثفا من قبل الناخبين في الساعات الأولي من بدء انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتواجد أمام المقار الانتخابية أفراد من رجال الشرطة لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية

وأذاعت المنصات الخارجية الأغاني الوطنية لتحفيز الناخبين بالمدينة للنزول للإدلاء بصوتهم الانتخابي .

كما شوهد أحد المقار الخارجية لمساعدة الناخبين من أهالي المدينة في معرفة أماكن لجانهم الانتخابية وارقام الكشوف الخاصة بالأداء الانتخابي لكل مواطن .

وبدأ السباق الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.